Tornata dal mare Giuliana De Sio ha trovato una terribile sorpresa ad attenderla: la sua casa è stata svaligiata da alcuni malviventi che hanno messo a soqquadro tutte le stanze.

Una brutta disavventura per Giuliana De Sio, che via social ha fatto sapere di esser stata derubata: alcuni malviventi si sono introdotti in casa sua mentre lei era assente.

“Al rientro dal mare. Deliziosa sorpresa. Casa svaligiata”, ha scritto l’attrice mostrando gli oggetti messi a soqquadro nella sua stanza.

Probabilmente l’attrice avrà denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e per il momento in tanti, via social, le hanno mandato messaggi di solidarietà e affetto per quanto accaduto. L’attrice non è l’unica ad esser stata vittima di una rapina in casa sua: negli scorsi mesi anche Diletta Leotta ha dovuto fare i conti con una terribile rapina avvenuta nel suo lussuoso appartamento di Milano, dove alcuni malviventi si sono introdotti al fine di prelevare gioielli e denaro.

L’attrice fortunatamente era assente in quel momento, e ha presto denunciato l’accaduto. Oggi sembra che Diletta Leotta vada in gira con una guardia del corpo personale proprio perché rimasta traumatizzata da quel terribile episodio. “Non augurerei una cosa del genere al mio peggior nemico”, aveva dichiarato la conduttrice dopo il terribile furto da lei subito.