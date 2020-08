Fan in tilt per l'ultimo scatto di Clizia Incorvaia: la modella ha indossato una t-shirt bianca e sotto nulla.

Clizia Incorvaia ha sedotto i fan dei social con uno scatto che, forse, mostrava più del dovuto: nella foto l’ex gieffina indossa una t-shit bianca senza reggiseno.

Clizia Incorvaia: la foto senza reggiseno

Con le sue curve vertiginose e la sua straordinaria bellezza, Clizia Incorvaia è tornata a incantare i fan di Instagram.

Questa volta l’ex gieffina si è mostrata con un completino da tennista e sotto alla t-shirt bianca non avrebbe indossato il reggiseno (mettendo in mostra, forse, più del dovuto, motivo per cui i fan non hanno trattenuto i loro commenti spinti e le loro provocazioni all’indirizzo dell’ex gieffina).



Clizia non ha dato peso alla questione, e del resto lei, Paolo Ciavarro e la piccola Nina (la figlia nata dall’amore della modella e Francesco Sarcina) continuano a godersi le vacanze estive all’insegna dell’amore e del relax.

La modella ha confessato che Ciavarro le avrebbe chiesto anche di avere un figlio insieme. Sarà vero? Per il momento i due sembrano felici così e nonostante in molti li dessero per spacciati dopo il GF Vip, la coppia continua a resistere incurante delle malelingue.

Entrambi hanno affermato di aver sofferto per la lontananza imposta dall’emergenza Coronavirus, a causa della quale si sarebbero rivisti dopo circa 6 mesi dal loro addio al programma.

Alla fine Paolo ha raggiunto l’ex moglie di Francesco Sarcina in Sicilia, e lì avrebbe conosciuto la piccola Nina con cui sembra che abbia instaurato fin da subito un ottimo rapporto.