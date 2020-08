Il sosia del Principe Harry non lavora più per il Megxit

Il sosia del Principe Harry non riesce più a lavorare dopo il Megxit.

Tempi duri per Henry Morley, il sosia del Principe Harry che non riesce più a lavorare dopo la Megxit. Non ha ricevuto più ingaggi da quando i duchi di Sussex si sono trasferiti a New York. Henry è un giovane meccanico che lavora come sosia del Principe Harry, arrivando a guadagnare anche 1500 sterline per ogni apparizione pubblica, soprattutto nell’anno in cui Harry ha sposato Meghan Markle.

Il sosia del Principe Harry non lavora

Da quando il Principe Harry ha lasciato l’Inghilterra insieme a Meghan Markle, Henry Morley non riesce più a lavorare. Secondo il meccanico inglese, originario di Malton, nel North Yorkshire, la decisione di abbandonare la famiglia reale e di trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie e il figlio, ha spinto il pubblico inglese a rinnegare completamente il suo principe.

Una decisione drastica, che per Morley significa non lavorare più e non avere più ingaggi e guadagni.





“Molte attività non vogliono più usare Harry e Meghan per promuovere il proprio business perché ritengono che la coppia abbia abbandonato il Paese.

Da che Harry e Meghan hanno lasciato l’Inghilterra non ho più avuto alcuna prenotazione” ha spiegato il ragazzo, intervistato dal Daily Mail. Il meccanico ha sottolineato che la sua carriera è finita ufficialmente se la coppia continuerà a stare lontana dai riflettori. Henry Morley arrivava a guadagnare 2500 sterline a settimana lavorando come Principe, per cui ora la sua speranza è che Harry e Meghan possano tornare oppure diventare delle vere e proprie star negli Stati Uniti.