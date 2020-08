Principe Harry: “Meghan lo ha allontanato dal suo migliore amico”

Meghan è stata la causa della fine dell'amicizia tra Harry e il suo storico migliore amico, Tomas Inskip

Le voci riguardanti il fatto che Meghan Markle abbia in qualche modo “traviato” l’ex duca del Sussex, Harry, sono sempre in continuo aumento: questa volta all’ex duchessa viene attribuita anche l’amicizia naufragata tra Harry e il suo storico miglior amico, Tom Inskip (detto Skippy).

Meghan, Harry e il migliore amico

Per anni Harry è stato legato a Tom Inskip, suo miglior amico dai tempi in cui era solo uno studente di Eton. Proprio Inskip è stato beccato insieme al duca nella stanza d’albergo (piena di ragazze in déshabillé) a Las Vegas, suscitando scandalo e clamore alla corte britannica. Sembra però che i rapporti tra l’ex duca del Sussex e il suo storico amico si sarebbero bruscamente interrotti quando lui ha iniziato a frequentare Meghan Markle.

Inskip avrebbe messo in guardia Harry sull’ex attrice, e lui non avrebbe preso la cosa affatto bene: “Lo ha davvero ferito prendere atto di come una persona a lui tanto cara non si fidasse del suo giudizio”, ha fatto sapere una fonte vicina ad Harry. Sembra che “Skippy” abbia suggerito a Harry di frequentare Meghan per un po’ prima di fare sul serio con lei, e che fosse animato da buone intenzioni quando ha dispensato questo consiglio ad Harry.





Secondo i rumor in circolazione Meghan avrebbe avuto un pessimo ascendente sul figlio di Carlo e Diana, costringendolo ad andare a vivere con lei a Los Angeles e impedendogli di avere rapporti più stretti con i familiari (come il padre Carlo, che a marzo 2020 è risultato positivo al Coronavirus per poi guarire poche settimane più tardi).