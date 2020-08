Coronavirus, Io e Te sospeso: un caso positivo nello staff

Un caso positivo al Coronavirus negli studi di Io e Te: il programma chiuderà in anticipo?

Da lunedì 31 agosto al posto di Io e Te verrà trasmesso La Vita in diretta Estate, condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu. A quanto pare il salotto televisivo di Pierluigi Diaco è stato sospeso per un caso di Coronavirus nello staff del programma.

Coronavirus: Io e Te sospeso

Brutte notizie per i fan di Io e Te: lo show televisivo di Pierluigi Diaco è stato sospeso a causa di un caso risultato positivo tra i membri dello staff del programma. Lo show televisivo avrebbe dovuto “chiudere” con la puntata di fine stagione il 4 settembre, lasciando il posto allo show di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Ora che uno dei membri dello staff è risultato positivo a Covid-19 è possibile che la chiusura del programma avvenga anticipatamente.





Ironia della sorte in una delle sue ultime dichiarazioni pubbliche Pierluigi Diaco aveva affermato di non essere più intenzionato a parlare di Coronavirus perché in questo modo “sarebbe finito per annoiare il pubblico”. Il suo non è l’unico programma tv che sta affrontando numerosi problemi a causa della pandemia in corso: a Ballando con le Stelle – che dovrebbe riprendere a settembre – i casi risultati positivi sono ben due (Daniele Scardina e Samuel Peron) mentre molti altri programmi tv hanno dovuto attuare delle speciali modifiche per far sì che il pubblico e gli ospiti non risultino positivi a Covid-19.

Anche Uomini e Donne ha dovuto attuare importanti modifiche per scongiurare contagi all’interno del salotto tv.