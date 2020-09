Dopo che anche Berlusconi è risultato positivo al Coronavirus, Paolo Bonolis ha detto la sua su Briatore.

Paolo Bonolis è stato tra le ultime persone che hanno incontrato Flavio Briatore poche settimane prima che l’imprenditore risultasse positivo al Coronavirus. Dopo di lui anche Silvio Berlusconi è risultato positivo a Covid-19, fatto che ha scatenato rumor riguardanti la possibilità che sia stato Briatore a contagiare il Cavaliere.

Paolo Bonolis: la verità su Briatore

Paolo Bonolis ha assicurato che dopo l’incontro con Flavio Briatore (durante una partita di calcetto in Sardegna) lui e suo figlio sono risultati entrambi negativi al Coronavirus. In queste ore si è scatenata una campagna d’odio contro l’imprenditore che nei mesi scorsi si è più volte scagliato contro il governo e le misure restrittive imposte per cercare di contenere l’emergenza.

“Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque…

noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate!”, ha dichiarato Bonolis, che alla partita di calcetto era in compagnia anche dell’ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, all’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic – anche lui contagiato – a Gabriele Parpiglia ed altri ospiti.

“Trovo ridicolo questo j’accuse nei confronti di Briatore che oramai sembra essere diventato il grande untore”, ha affermato Briatore, invitando tutti a interrompere questa “caccia alle streghe”. Al momento di Berlusconi si sa solo che anche la fidanzata Marta Fascina è risultata positiva a Covid-19, ma è mistero sulla possibilità che sia stata lei a contagiarlo.