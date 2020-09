Dopo l’annuncio della positività al Coronavirus del calciatore del PSG Icardi, è arrivata la conferma: Wanda Nara e i bambini stanno bene.

Dopo l’annuncio della positività al Coronavirus di Mauro Icardi insieme ad altri giocatori del Paris Saint Germain è finalmente arrivata una buona notizia. Wanda Nara e i suoi figli sono risultati negativi al tampone. Lo ha annunciato la stessa moglie del calciatore argentino in un post su Instagram dove la signora Icardi è stata fotografata felice insieme ai suoi bambini: “Stiamo tutti bene, il mio risultato è negativo così come quello dei bambini.

Grazie per il vostro amore e per esservi preoccupati per noi”. Un annuncio quindi positivo dopo l’annuncio del piccolo focolaio all’interno del Paris Saint Germain che sta facendo preoccupare non poco l’intero staff.





Wanda Nara è negativa al tampone

Wanda Nara non è stata contagiata dal Coronavirus e non lo sono neppure i suoi figli.

Lo conferma lei stessa in post su Instagram che la ritrae felice e sorridente insieme ai suoi bambini. “Stiamo tutti bene”, ha rassicurato. Preoccupa invece la situazione al Paris Saint Germain. Il marito Mauro Icardi insieme ad altri cinque giocatori della squadra francese sono risultati positivi al tampone. Si tratta nello specifico di Neymar, Paredes, Keylor Navas, Di Maria e Marquinhos.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese “L’Equipe”, sia Navas che Icardi erano stati in vacanza a Ibiza.

i due avrebbero poi incontrato anche Neymar, Leandro Paredes e Angel Di Maria. Neymar in particolare era già risultato positivo nei giorni scorsi. Il comunicato del Paris Saint Germain è stato pubblicato il giorno 3 settembre su Twitter. La squadra francese ha infatti annunciato che erano stati identificati altri 3 casi positivi e che i giocatori stavano seguendo i protocolli sanitari appropriati. Alla notizia della positività del marito Wanda Nara sempre via instagram ha dichiarato: “Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo”, un messaggio che ha trovato l’approvazione anche dalla madre di Wanda.