Wanda Nara e Mauro Icardi, le vacanze low cost in piscina

Wanda Nara, con uno striminzito bikini, si gode il relax a bordo piscina. Lei e Icardi stanno trascorrendo le vacanze a Parigi per motivi di lavoro.

Dopo aver trascorso il lock down per l’emergenza Coronavirus nella loro lussuosa villa a Como, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno fatto ritorno a Parigi dove starebbero trascorrendo le vacanze “low cost” nella lussuosa piscina interna del palazzo in cui abitano.

Wanda Nara e Icardi: le vacanze

Quest’anno niente spiagge paradisiache per Wanda Nara e suo marito Mauro Icardi: i due, per impegni di lavoro, sono rientrati a Parigi, ma non rinunciano al relax a bordo piscina in compagnia dei figli (solo Francesca e Isabella, i tre maschietti – avuti dalla showgirl e l’ex marito Maxi Lopez – sono partiti per le vacanze col papà). Wanda Nara come sempre non ha mancato di sedurre i fan dei social con una foto a dir poco bollente e uno striminzito perizoma.

A quanto pare sarebbero stati gli impegni di lavoro di Icardi a trattenere la famiglia nella Capitale Francese, ma non è escluso che prossimamente decidano di spostarsi altrove.

La showgirl quest’inverno era rientrata a Parigi in piena emergenza Coronavirus per stare accanto ai suoi figli, e infatti aveva rinunciato al suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Con tutti e 5 i figli poi, era partita alla volta di Como col suo aereo privato, fatto che aveva fatto infuriare il suo ex marito, Maxi Lopez: il calciatore l’ha accusata di aver portato i figli “al centro della pandemia”, accusa a cui Wanda Nara non ha mai apertamente replicato.