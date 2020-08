Wanda Nara non bada a spese per quanto riguarda i suoi look, pantofole griffate comprese.

Per la finale di Champions League Wanda Nara è volata a Lisbona, e per l’occasione ha sfoggiato un look griffatissimo: la moglie di Mauro Icardi, a bordo del suo jet privato, ha indossato delle pantofole dal valore di oltre 150 euro.

Wanda Nara: il look griffato

Pantaloni neri, giacca di jeans, cappellino firmato Giorni Bros e per finire una borsa firmata Hermès (la Birkin Hac) e le pantofole Louis Vuitton: il look di Wanda Nara per assistere alla finale di Champions League è confortevole, ma rigorosamente firmato. Solo la borsa varrebbe tra i 10 e i 30 mila euro, e non sono economici neanche gli altri capi indossati dalla moglie di Mauro Icardi che sui social – come sempre – ha fatto il pieno di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 23 Ago 2020 alle ore 7:07 PDT







Che Wanda e Mauro non badino a spese, del resto, è cosa nota: i due hanno 2 lussuose case di proprietà nelle principali capitali della moda mondiali (Milano e Parigi) e ovviamente possiedono poi una lussuosa villa, a Como, dove hanno trascorso insieme ai figli la quarantena per l’emergenza Coronavirus.

Oggi la coppia è più innamorata che mai nonostante non sia stato un anno facile per nessuno dei due (per quanto riguarda il lavoro). Wanda Nara ad esempio ha dovuto rinunciare alla poltrona di opinionista al Grande Fratello Vip ed ha fatto rientro a Parigi prima della fine dello show per stare accanto ai figli in piena emergenza Coronavirus.