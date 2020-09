Aurora Ramazzotti è stata attaccata. La risposta all'hater.

Aurora Ramazzotti è stata nuovamente attaccata per il suo aspetto fisico. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, nel corso degli anni, ha sofferto moltissimo per i continui giudizi ricevuti e soprattutto per tutte le volte che hanno paragonato il suo corpo a quello della madre.

Aurora ha deciso di rispondere ad un hater che l’ha di nuovo attaccata.

Aurora Ramazzotti attaccata su Instagram

“Tua mamma così bella tuo padre bello i tuoi fratelli bellissimi tu così brutta” è il messaggio che un utente ha inviato ad Aurora Ramazzotti, che ha preoccupato molto i suoi fan, e che la ragazza condiviso in una storia su Instagram. Aurora è diventata un simbolo del body positive, mostrando la sua bellezza al naturale con le imperfezioni normali che hanno tutte le donne.

Ha deciso di andare contro al messaggio che spesso passa sui social network e che può essere dannoso per moltissime ragazze giovani.





“Meglio brutti fuori o brutti dentro?” ha risposto la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti. Una risposta secca, che fa capire perfettamente che la perfezione non esiste e che bisogna imparare a sentirsi belli anche con qualche imperfezione.

Gli attacchi per Aurora, che ha deciso di sottoporsi al tampone per il Covid, e per tanti altri personaggi conosciuti sono all’ordine del giorno e i social sono pieni di hater pronti ad attaccare. Questa volta, però, l’utente ha ricevuto una risposta davvero perfetta. La Ramazzotti è pronta per questa battaglia contro il body shaming e contro i filtri dei social network, che mostrano una realtà diversa da quella reale.