Pomeriggio 5 torna in onda lunedì 7 settembre, ma Barbara D'Urso ha preferito farlo senza pubblico in studio: le parole della conduttrice

Lunedì 7 settembre è la giornata della ripresa di molti programmi televisivi dopo la pausa estiva. A ripartirà sarà così anche Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, ma senza pubblico in studio. Dal 13 settembre ripartiranno anche Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, ovviamente tutti sempre come al solito su Canale 5, rete ammiraglia di casa Mediaset.

D’Urso riprende senza pubblico

La regina del Biscione ha ribadito recentemente di essere “molto carica” per la ripresa dei suoi programmi live. “Ho concluso la passata stagione come unica donna in diretta. Abbiamo deciso di non avere pubblico in studio. Piuttosto che avere pubblico distanziato e con mascherine, preferisco lo studio vuoto”. Così ha dunque precisato la conduttrice partenopea in una recente intervista. “Per rispettare le regole mi sono fatta costruire un’asta lunga un metro e mezzo per calcolare la distanza coi miei ospiti”.

Barbara D’Urso ha anche rivelato che da quando è andata in vacanza non ha più visto la televisione. Per lei si è dunque trattato di un periodo di relax completo in giro per lo Stivale, come testimoniato dalle sue IG Stories. “Ho giocato, ho letto e ho riso. Le notizie le ricevevo sul cellulare”, ha sottolineato ancora la Carmelita nazionale. Nel mentre, per lei il futuro sembra essere sul web: “Ci saranno sempre più contenuti e interazioni col web.

Io stessa inviterò molto protagonisti dei social e della rete”.