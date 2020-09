Umberto D’Aponte è il marito di Guendalina Tavassi: i due si conobbero durante un viaggio in treno e da allora non si sono più lasciati

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte sono stati al centro di molti gossip all’epoca in cui lei prese parte al Grande Fratello 11. Nonostante ciò, la sua storia con il facoltoso imprenditore romano continua tutt’oggi, nonostante appunto le molte critiche sorte sul loro conto nel periodo del popolare reality show di Canale 5.

Umberto D’Aponte: chi è

Guendalina e Umberto si sono sposati dal 2013, mostrandosi sempre molto affiatati. Stando ai racconti dell’opinionista di Barbara D’Urso, i due si conobbero durante un viaggio in treno per Napoli, quando lo sentì parlare di lei perché conosceva il ragazzo con cui si stava frequentando in quel periodo.

Da quel momento, come raccontato dalla stessa ex gieffina, non si sono più lasciati, trovando quello che lei ha definito l’amore della sua vita. Guendalina Tavassi, già mamma di Gaia, ha avuto altri e due figli con con Umberto, Chloe e Salvatore, che spesso e volentieri compaiono nei contenuti del suo seguitissimo profilo Instagram.

