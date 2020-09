Barbara D’Urso ha deciso di intervenire replicando alle immagini trasmesse da Rai Uno in prima serata che la ritraevano in momenti osé

Barbara D’Urso ha deciso di replicare alla messa in onda da parte di Rai Uno, nella trasmissione Techetechetè, del materiale d’archivio che la ritraeva in immagini osé. Le sue parole sono state raccolte dal quotidiano “La Stampa”, a cui la presentatrice ha affidato un certo malumore per l’accaduto.

Se inizialmente la partenopea aveva dichiarato di non arrabbiarsi mai per le cose dette sul suo conto, questa volta la questione appare però un tantino diversa. Da qui la risposta piccata della padrona di casa di Pomeriggio Cinque, che sta già facendo parecchio discutere.

Barbara D’Urso infastidita con la Rai

Barbara D’Urso ha dunque precisato che ama molto Techetechetè e che lo guarda spesso. Tuttavia la puntata dove è stata mandata in onda la clip che l’ha vista protagonista non aveva avuto modo di seguirla.

Dopo essere stata tuttavia resa edotta della questione, ha così commentato le immagini incriminate: “Il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo”.

Ha poi puntualizzato: “Ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento. Senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata”. Infine, a rimarcare ancora la propria amarezza, la Carmelita nazionale ha espresso un paragone tra la Rai e l’azienda del Biscione. “Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto”, ha infatti sottolineato.