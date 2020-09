I Beckham sono risultati positivi al Coronavirus e i due avrebbero preferito non confessare la vicenda pubblicamente.

David Beckham e sua moglie Victoria sono risultati positivi al Coronavirus e non solo: i due lo avrebbero anche combattuto e sconfitto. La coppia non ha rivelato la propria positività al virus e ha preferito tenere segreta la questione.

I Beckham positivi a Covid-19

Nonostante siano molte le star che in questi mesi hanno annunciato pubblicamente di esser risultate positive al Coronavirus, i coniugi Beckham non sono tra loro: a quanto pare la coppia sarebbe risultata positiva dopo una festa a Los Angeles e, dopo il dovuto periodo di quarantena in auto isolamento (nel cosiddetto Beckhingam Palace) sarebbero guariti. I due non hanno annunciato pubblicamente la notizia e hanno preferito vivere la questione in privato.





Quest’estate la coppia era balzata alle cronache per aver trascorso le vacanze estive in Puglia (dove il figlio maggiore, Brooklyn, aveva chiesto alla sua ragazza di sposarlo). Per il momento non è chiaro se la famiglia fosse stata contagiata prima dell’arrivo in Italia o dopo, quel che è certo è che per il momento nessuno dei Beckham ha confermato pubblicamente la notizia.

Nei mesi scorsi molte celebrieties sono risultate positive al Coronavirus: tra loro anche Tom Hanks e sua moglie Rita, Pink e suo figlio, Mel Gibson, Robert Pattinson e tanti, tantissimi altri. Anche il Principe Carlo come i Beckham avrebbe preferito tenere nascosta la sua malattia e infatti la notizia della sua positività al virus ha iniziato a circolare solo un paio di giorni prima che il Principe risultasse finalmente negativo al tampone.