Clizia Incorvaia si è recata in visita a Roma e via social non ha mancato di mostrare ai fan le meraviglie storiche e artistiche della Capitale. L’ex gieffina e fidanzata di Paolo Ciavarro è stata però vittima di una spiacevole disavventura.

Clizia Incorvaia: la gita a Roma

Come sempre Clizia Incorvaia non ha mancato di aggiornare i fan e durante la sua visita a Roma ha mostrato loro le bellezze della Capitale. Dopo una lunga fila per entrare al Pantheon però, l’influencer è stata vittima di una spiacevole disavventura: a causa del suo abbigliamento le è stato impedito di entrare nel monumento. “Volevo portarvi al Pantheon per vedere anche la tomba di Raffaello, ho fatto tutta quella fila, ma poi non mi hanno fatto entrare perché mi dovevo coprire”, ha dichiarato Clizia, in minigonna e top.

La fidanzata di Paolo Ciavarro non si è data per vinta ed è corsa ad acquistare una t-shirt con cui finalmente è potuta entrare a visitare il Pantheon.





Clizia oggi è felice e innamorata insieme a Paolo Ciavarro, che però è rimasto per il momento a vivere a Roma, sua città natale.

L’ex moglie di Francesco Sarcina invece abita a Milano insieme alla figlia, la piccola Nina, e continua a far la spola tra la città del fidanzato e la Sicilia, dove risiede la sua famiglia d’origine. Dopo essersi ricongiunti dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus Clizia e Paolo hanno trascorso una lunga vacanza proprio in Sicilia, a casa dei genitori di Clizia.