Arisa: “Ho ceduto al ritocchino e me ne pento”

Arisa ha confessato di aver ceduto alla chirurgia plastica e di esserne pentita.

Arisa, da sempre a favore della body positivity, ha confessato per la prima volta di aver ceduto a un ritocchino di chirurgia plastica e ha dichiarato però di essersene pentita.

Arisa: il ritocchino al viso

A sorpresa Arisa ha confessato di aver ceduto alla chirurgia plastica, optando per qualche punturina che rendesse più turgide le sue labbra.

La cantante, da sempre esempio di body positivity e di accettazione verso se stessi (imperfezioni comprese) ha dichiarato di essere pentita di quella scelta:

“Ho ceduto a un ritocchino alla labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”, ha affermato Arisa, svelando anche che sui social otterrebbe un maggior numero di like quando si mostrerebbe come bellezza “canonica” (ad esempio con i capelli lunghi invece che rasati).





Arisa ha sempre subito insulti e critiche per il suo aspetto, ma nel corso degli anni ha deciso di smettere di farsi intimorire dal giudizio degli altri. Oggi la cantante ha ritrovato la felicità accanto al fidanzato storico, Lorenzo Zambelli, con cui si vocifera che molto presto potrebbe convolare a nozze.

I fan sono impazienti di saperne di più, e la stessa cantante ha svelato che non le dispiacerebbe poter avere molto presto un bambino tutto suo. La storia con Lorenzo Zambelli è stata alternata da frequenti tira e molla, ma oggi i due sembrano aver finalmente trovato un nuovo equilibrio. Ci saranno davvero delle novità per la coppia in futuro?