Primi litigi nella casa: Patrizia De Blanck è una furia. Scopriamo cosa è successo alla nuova concorrente del Gf Vip.

Inizia col botto la prima mattina al Grande Fratello Vip: la contessa Patrizia De Blanck si è infatti resa protagonista di una violenta litigata con alcuni concorrenti. Il motivo? Il fatto che la donna non fosse riuscita a dormire in modo consono alle sue abitudini.

Il risveglio di Patrizia De Blanck

Come sempre accade il Grande Fratello Vip viene continuamente seguito dalla telecamere che hanno quindi ripreso il tutto: “Io non faccio un ca***, mi incazzo. Non me ne frega proprio niente qua. Mi lasciate sempre con questa luce io non posso dormire: ME NE VADO. Basta mi sono rotta i cogl***.

Visualizza questo post su Instagram Io appena mi parlano di prima mattina 🙂 Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 15 Set 2020 alle ore 1:17 PDT

I possibili vincitori

secondo il sito di scommesse SNAI i nomi dei candidati al podio e alla vittoria finale sono: Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci, quotati entrambi 6,00, e Fausto Leali con una quota pari a 7,50. A seguire Matilde Brandi e Pierpaolo Petrelli a quota 10. Stefania Orlando, Massimiliano Morra e Miriam Catania a quota 12.

A quota 15 troviamo Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria, ma anche Paolo Brosio e Francesco Oppini.

Seguono a quota 18 Francesca Pepe, Andrea Zelletta, Flavia Vento e Dayane Mello. Adua Del Vesco a quota 20, mentre per finire troviamo la contessa Patrizia De Blanck, Fulvio Abbate ed Enock Barwuah a quota 25.