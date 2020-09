Al Bano: “Con 1470 euro non riuscirei a pagare il caffè agli amici”

Al Bano è finito al centro di una bufera per aver affermato di non poter vivere con 1470 euro di pensione.

Al Bano Carrisi è tornato a parlare di una polemica che lo ha investito a ridosso dell’emergenza Coronavirus, quando ha affermato di non potersi permettere di vivere con la sola pensione di 1470 euro.

Al Bano Carrisi: la pensione

Al Bano si è detto profondamente stupito dal fatto che sui social sia sorta una querelle attorno alle sue dichiarazioni in merito alla sua pensione.

“Non ho fatto del male a nessuno”, ha detto il cantante di Cellino, che a causa di quella frase avrebbe ricevuto insulti e persino minacce. A ridosso dell’emergenza Coronavirus infatti, Al Bano aveva confessato quanto la pandemia avesse procurato ingenti danni economici alla sua tenuta agricola a Cellino, così come al resto delle attività italiane. La frase che ha generato un putiferio è quella da lui rilasciata a proposito della pensione (di 1470 euro) che non gli basterebbe.

Al Bano deve averla detta senza pensare che in Italia alcune persone non solo ricevono una pensione nettamente inferiore, ma altre non la riceverebbero proprio:





“Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è ‘tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?’, la risposta è no, non ce la farei, data la mia posizione.

Non riuscirei nemmeno a pagare il caffè agli amici. Ripeto, ho semplicemente risposto alla domanda di una persona che mi ha chiesto quanto prendo di pensione. Non vedo qual è il problema. La gente mi sta dicendo cose brutte, sui social scrivono di tutto, io non ho fatto nulla a nessuno”, ha affermato Al Bano, che a causa della pandemia avrebbe temporaneamente chiuso anche il suo ristorante.