Dayane Mello si è lasciata andare ad alcune esternazioni che hanno confermato una vera dichiarazione d'amore per Balotelli

Forse non tutti ricorderanno che appena arrivata in Italia Dayane Mello ebbe un flirt con Mario Balotelli. La modella brasiliana lo ha ricordato proprio nella casa del Grande Fratello Vip 5, dove al momento di trova con Enock, fratello del popolare bomber.

Giunta nel nostro paese da pochissimi giorni, la modella brasiliana non sapeva chi fosse Balotelli, che all’epoca giocava ancora nell’Inter.

Enock ha confessato di essere rimasto particolarmente colpito dalla giovane donna la prima volta che la vide. Alla domanda diretta di Matilde Brandi, l’ex compagna di Stefano Sala ha persino rivelato di aver rivisto Mario per l’ultima volta tre mesi fa.

Confessioni notturne tra Dayane ed Enock

Proprio con Enock e gli altri coinquilini, dunque, Dayane Mello ha ripercorso i momenti iniziali della sua conoscenza con Mario, confermando il flirt. Rispondendo a una domanda di Patrizia De Blanck, la sudamericana ha inoltre ammesso che è stato “il primo uomo nero con cui sono stata”.

“L’ho amato e provo ancora forti sentimenti per lui. Quando sto con lui il mio cuore batte fortissimo”, ha confessato ancora la gieffina, in una vera e propria dichiarazione d’amore per il calciatore. “Ricordo il nostro primo bacio, ricordo tutto. Fu in macchina, davanti all’agenzia in cui lavoravo. Non avevo mai baciato un uomo di colore ed era strano. Ci guardavamo e alla fine l’ho preso e l’ho baciato”, ha sottolineato ancora Dayane.