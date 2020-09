La bellissima Dayane Mello ha mantenuto la promessa fatta a Enock Balotelli e si è già prodigata nella sua prima docca osé al Gf Vip

Lo aveva promesso e lo ha mantenuto: Dayane Mello si è già esibita nella sua prima doccia super sexy nella casa del Grande Fratello Vip 5. Com’era del resto prevedibile, i maschi della magione di Cinecittà hanno tutti osservato la showgirl con estrema attenzione, da Enok Balotelli a Pierpaolo Pretelli.

La bellissima Dayane ha però anche confidato al fratello minore di Balotelli alcune sue fragilità. Nel corso di una lunga chiacchierata, ha precisato di risentirsi spesso per le cose che vengono dette sui social, dove la gente parla senza sapere. “Ti giudicano, mi chiamano la regina dei reality. Sì, li ho fatti, ma non così tanti. E poi mi piace fare cose diverse. Mi attaccano e mi insultano perché dicono che lascio sola mia figlia, ma non è vero”.

Secondo la modella, non piace alla gente perché è una persona semplice, che soffre molto quando parlano di sua figlia. “L’ho voluta tanto, volevo essere mamma già a 19 anni. Sono una brava mamma perché la mia mi ha abbandonata quando avevo 4 anni”.

Nel mentre, all’interno delle mura gieffine anche altre donne si sono lasciate andare alla malinconia. Flavia Vento e Patrizia De Blank hanno più volte manifestato il desiderio di mollare già il gioco, cosa che poi la 43enne showgirl romana ha effettivamente fatto.