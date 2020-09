La conoscenza tra Gemma Galgani e il cavaliere Paolo raccontata negli ultimi aggiornamenti di Uomini e Donne

Le ultimissime anticipazioni di Uomini e Donne spifferano che Gemma Galgani si troverà di nuovo al centro di un’accesa diatriba. La dama sta infatti conoscendo il nuovo spasimante Paolo, giunto in studio appositamente per lei. Tra i due ci sono già stati degli appuntamenti, rispetto ai quali saranno raccontati degli aneddoti molto esilaranti.

Naturalmente non mancheranno le solite frecciatine di Tina Cipollari, che non perderà l’occasione per mortificare ulteriormente la sua “acerrima nemica”.

Uomini e Donne: novità su Gemma e Paolo

La puntata di lunedì 21 settembre del dating show mariano sarà dunque incentrata sulla dama torinese. Il registrato risale per la precisione all’11 settembre, quando appunto Gemma e il nuovo cavaliere Paolo hanno fatto la loro prima esterna.

Durante il loro incontro sarebbe dunque scattato un bacio, ma l’accaduto pare essere stato piuttosto deludente per entrambi i protagonisti.

Nello specifico, il loro avvicinamento verrà definito come “umido“, provocando dunque in loro delle sensazioni non esattamente positive. Dopo questo imbarazzante inizio, i diretti interessati hanno così manifestato di comune accordo la volontà di interrompere la loro conoscenza. La notizia provocherà chiaramente la reazione di Tina, che accuserà la Galgani di allontanare sempre i suoi spasimanti.