Diletta Leotta ha svelato di cosa parla il suo primo libro, Scegli di sorridere, in libreria dal 22 settembre.

Diletta Leotta ha scritto il suo primo libro, Scegli di sorridere, in uscita il 22 settembre. Per la prima volta la conduttrice ha deciso di confessarsi a cuore aperto rivelando al suo interno episodi importanti del suo passato.

Diletta Leotta: il libro

Diletta Leotta ha annunciato via social l’uscita del suo primo libro, Scegli di sorridere, al cui internoha ripercorso alcune importanti vicissitudini della sua vita privata. Oltre al già anticipato amore per Daniele Scardina (da lei chiamato amore all’interno del volume, ma con cui la storia è recentemente naufragata) la conduttrice ha deciso di raccontare anche episodi noti del suo passato: il furto dei suoi scatti osé da parte degli hacker, le critiche degli haters via social, la percezione della sua immagine e i ricatti subiti.

La conduttrice ha svelato all’interno del volume cosa l’avrebbe spinta a scegliere di vivere la sua vita col sorriso, rimanendo fedele a se stessa.

“Dopo anni in cui il silenzio mi sembrava il modo migliore di reagire, ho deciso di raccontare la mia versione dei fatti”, ha dichiarato la conduttrice a proposito dell’uscita del volume, già ambitissimo tra i suoi numerosissimi fan.

La Leotta ha recentemente “scelto di sorridere” anche dopo la rottura da Daniele Scardina, giunta come un fulmine a ciel sereno. La stessa conduttrice ha svelato anche che quella col pugile sarebbe stata una storia d’amore importante e che nel libro – che è stato scritto mentre i due stavano ancora insieme – ne avrebbe parlato.