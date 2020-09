L'influencer si è lasciato trasportare e ha fatto una battuta su Gabriel Garko che ha fatto molto discutere.

La notizia dell’arrivo al Grande Fratello Vip di Gabriel Garko aveva già scatenato la curiosità di tutti, dentro e fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Tutti stanno parlando del suo “segreto di pulcinella”, anche i veri protagonisti di questa edizione del reality show, che hanno voluto commentare quanto è accaduto in diretta durante la puntata di venerdì 25 settembre, che è stata particolarmente ricca di colpi di scena.

Tommaso Zorzi, che ha svelato come ha fatto coming out, ha parlato di Garko, ma nel farlo si è lasciato andare ad una battuta che ha fatto molto discutere.

La battuta di Tommaso Zorzi

L’influencer, in un momento di svago e divertimento all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha indossato un paio di scarpe con il tacco e ha cercato di interpretare al meglio Barbara d’Urso. Zorzi ha voluto simulare quello che avrebbe potuto dire la conduttrice durante una delle sue trasmissioni, annunciando l’ingresso di Gabriel Garko all’interno del reality show. Un’imitazione che alcuni hanno trovato molto divertente, ma che altri hanno subito criticato, soprattutto per la battuta che l’influencer ha fatto sull’attore.

“Questa sera esclusive shock, nell’ascensore di Live – Non è la D’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?” ha dichiarato Tommaso Zorzi, che si è sfogato in confessionale, durante una passeggiata all’interno della casa con le sue scarpe con il tacco arancioni. L’influencer voleva stemperare l’atmosfera e dire qualcosa di divertente, come è solito fare, ma non tutti hanno preso bene questa sua battuta.

Sul web è stato molto criticato per le sue parole, che tanti utenti hanno trovato di cattivo gusto, visto anche che per l’attore era un momento molto delicato.