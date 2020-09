Tommaso Zorzi, coming out: il racconto dell’influencer al GF Vip

L'influencer ha voluto raccontare il momento in cui ha deciso di fare coming out, stupendo Alfonso Signorini.

La puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 25 settembre è stata ricca di colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda l’ingresso e la rivelazione di Gabriel Garko. L’attore è entrato nella Casa più spiata d’Italia per leggere una lettera e fare coming out.

Una decisione presa dopo che Adua Del Vesco ha parlato di quello che è stato definito l’Ares Gate, con dettagli molto inquietanti. Alfonso Signorini è stato molto orgoglioso di questo momento di televisione e ha deciso, poi, di rivolgersi a Tommaso Zorzi, reduce da un grande sfogo in confessionale.

Visualizza questo post su Instagram ti amiamo per questo✈️ — #gfvip Un post condiviso da Pierpaolo and Tommaso’s fan✨ (@zorzellifan) in data: 25 Set 2020 alle ore 2:46 PDT

Il coming out di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, che è ormai diventato uno dei protagonisti di questa edizione più chiacchierati in assoluto, ha raccontato ad Alfonso Signorini il suo coming out. L’influencer, grazie a questa nuova vetrina, sta ottenendo tantissima visibilità, ma è sempre stato molto seguito sui social network. Dopo essere uscito dalla casa per ben due volte a causa della febbre, Zorzi è rientrato nel reality show con una grande voglia di essere il vero protagonista.

Il racconto del suo coming out ha colpito moltissimo Alfonso Signorini.

“Adesso per fortuna i tempi sono diversi, sono cambiati, ma credo che fondamentalmente non sia stato facile neanche per te” ha ipotizzato Alfonso Signorini, parlando proprio del momento in cui anche Tommaso Zorzi, che ha rischiato la squalifica, ha fatto coming out. “Guarda, io sono stato talmente codardo che ho mandato una mail” ha risposto l’influencer, facendo divertire il conduttore e il pubblico a casa.

Il racconto è stato sicuramente molto divertente, ma ha anche sorpreso positivamente tutti.