Nuovo raptus di Patrizia De Blanck che si scaglia contro Elisabetta Gregoraci: i concorrenti costretti a dividerli all'improvviso.

Elisabetta Gregoraci è una delle grandi protagoniste di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore è infatti riuscita a catturare tutte le attenzioni degli altri concorrenti. Senza dubbio il più interessato è Pierpaolo Pretelli, che ha ammesso immediatamente di essersi preso una forte cotta per la Gregoraci.

Tutto questo però sarebbe partito ben prima di entrare nel reality.

Patrizia De Blanck contro Elisabetta

A qualcuno però tutto questo interesse sembra non andare a genio. Parliamo ovviamente della contessa Patrizia De Blanck che, da vera primadonna, non sembra gradire particolarmente la presenza della bella intrusa. “Non se la inc*** nessuno”, ha detto senza peli sulla lingua in una conversazione con Fulvio Abbate.

Incidente nella vasca

Nella casa del Grande Fratello Vip la stupenda top model Dayane Mello è stata protagonista di un incidente bollente: la porta del bagno si è aperta proprio mentre lei era nella vasca da bagno.

Con le sue curve mozzafiato e la sua straordinaria bellezza Dayane Mello ha tutti gli occhi su di sé, e quando al GF Vip la porta del bagno si è aperta mostrando la modella mentre faceva il bagno, i fan sono rimasti catturati dal suo splendore.

Dayane Mello è senza dubbio una delle concorrenti più belle ed affascinanti di questa quinta edizione del GF Vip, e i fan sono impazienti di sapere quale sarà il prossimo siparietto bollente che la vedrà protagonista.

Nella casa più spiata d’Italia Dayane Mello ha stretto un forte legame d’amicizia con la giovane attrice Adua Del Vesco, a cui ha raccontato del rapporto col suo ex fidanzato (il modello Stefano Sala), padre di sua figlia Sofia.