Pierpaolo Petrelli è finito al centro di una polemica a causa di un ipotetico video osé.

Pierpaolo Petrelli è finito nel mirino del web a causa di un ipotetico video osé che lo vede protagonista. L’ex velino in questo momento si sta godendo la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip e il suo piccolo flirt con Elisabetta Gregoraci.

Tra i due c’è molto feeling, ma per il momento la donna non riesce a lasciarsi andare.

Pierpaolo Petrelli nel mirino

Sul web si sta parlando moltissimo di Pierpaolo Petrelli e un utente in particolare ha comunicato a Deianira Marzano che il ragazzo fuori dalla casa del GF Vip ne avrebbe combinate di tutti i colori.

Si parla addirittura di alcuni video osé di cui è il protagonista. Per questo motivo al ragazzo è stato dato un soprannome particolarmente spinto, come si nota dalla storia Instagram pubblicato da Deianira Marzano. L’influencer non si è limitata a condividere la segnalazione, ma ha anche commentato la relazione con la Gregoraci. Secondo la Marzano è difficile credere che la donna possa essere attratta realmente da un uomo così sopra le righe, visti i suoi standard.

L’influencer è convinta che i due abbiano deciso di insegnare questo flirt per ottenere maggiore visibilità. Ormai tutti sanno che una storia d’amore che nasce all’interno di un reality è più seguita e incuriosisce i telespettatori. Per i protagonisti questo significa continuare a stare all’interno della casa più spiata d’Italia. Il flirt tra Pierpaolo ed Elisabetta sta tenendo il pubblico incollato allo schermo, nell’attesa di un annuncio ufficiale dell’inizio di una vera relazione.

Cosa potrebbe pensare la Gregoraci se scoprisse l’esistenza di questi video e di questo soprannome?