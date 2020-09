Uomini e Donne: Sara Affi Fella è diventata mamma

L'annuncio dell'ex tronista di Uomini e Donne su Instagram, dopo la nascita del suo piccolo Tommaso.

Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, è diventata mamma. La donna ha annunciato su Instagram la nascita del suo piccolo Tommaso, avuto dal compagno Francesco Fedato, calciatore. Tramite le storie Instagram, la coppia ha voluto dire al mondo che il piccolo Tommaso è nato proprio oggi, 30 settembre 2020.

Sara Affi Fella è stata molto criticata a causa della sua partecipazione a Uomini e Donne, in cui ha preso in giro la redazione e i telespettatori.

Da allora la ragazza è riuscita a rifarsi una vita, si è innamorata del calciatore Francesco Fedato ed è rimasta incinta. La nascita del piccolo Tommaso è un’emozione incredibile per i neogenitori. L’ex tronista è riuscita ad allontanarsi dalle polemiche e la sua vita con l’attaccante del Gozzano è diventata ancora più bella grazie alla nascita del suo primo figlio. La coppia ha annunciato la nascita nelle storie Instagram, con una foto molto semplice per dare il benvenuto a Tommaso.

Probabilmente nei prossimi giorni arriverà un nuovo post in cui Sara racconterà come è andato il parto.

La gravidanza di Sara non è stata semplice, infatti la ragazza ha scelto di tornare nella sua città natale per avere accanto la sua mamma, visto il periodo così delicato. Tutto per fortuna è andato per il meglio e in un futuro potrebbe anche esserci un matrimonio. La donna aveva dichiarato di desiderare una bella festa di nozze che potrebbe arrivare in un futuro non troppo lontano, con la gioia di avere tra le braccia il suo piccolo Tommaso.