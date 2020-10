Ufficializzata la notizia, ecco le prime indiscrezioni sulla seconda gravidanza di Chiara Ferragni: gli indizi sul fiocco rosa

Da tempo sul web circolava il dubbio che Chiara Ferragni fosse incinta, soprattutto per il suo nuovo pomposo décolleté che traspariva dalle foto online. Ultimamente, poi, la decisione di non presentarsi alla Settimana della Moda aveva pressoché accertato tali supposizioni, poi confermate dall’annuncio ufficiale delle scorse ore dato dalla coppia, ovviamente a mezzo social.

Chi segue con assiduità la popolare influencer pare peraltro aver notato già alcuni precisi indizi che farebbero pensare a un possibile fiocco rosa per i Ferragnez.

Molti hanno infatti notato una certa predominanza del colore rosa nei recenti outfit sfoggiati sia da Chiara sia da Fedez, comprese le tinte fucsia della chioma del rapper.

Sono tuttavia i look dell’imprenditrice digitale a essersi concentrati sul pink, come la manicure magnetica, il cardigan corto con annessa pellicciotta e la borsa della sua stessa collezione sfoggiata poche ore fa. Di tonalità rosa è anche l’outfit indossato dalla Ferragni nella copertina del numero in edicola di un noto magazine spagnolo. Qui la nota blogger indossa infatti un abito firmato Moschino, rosa come tutti quelli delle altre foto realizzate per la rivista.