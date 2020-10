Belen Rodriguez: “Con Stefano è stato bello riprovarci”

La showgirl ha aperto il suo cuore, svelando qualche dettaglio sulla sua relazione con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, in un’intervista per Il Fatto Quotidiano, ha aperto il suo cuore e ha svelato alcuni dettagli della sua vita sentimentale. Al momento Belen ha dichiarato di non essere single e sicuramente si riferisce alla sua relazione con Antonino Spinalbese, con cui è stata paparazzata a cena a Milano.

L’hair stilista era presente anche alla sua festa di compleanno, insieme a tutta la sua famiglia e agli amici più cari. La showgirl, tra una domanda e l’altra, ha parlato anche di Stefano de Martino.

Belen Rodriguez su Stefano De Martino

“Credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci credo ancora” ha spiegato Belen Rodriguez. Sono queste le motivazioni per cui riprovarci per la seconda volta con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago, era necessario.

Non avrebbe mai lasciato il dubbio sulla relazione, perché ha sempre creduto nell’amore. “È lecito che una famiglia che si è rotta un po’ di tempo fa ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare” ha aggiunto la showgirl, che non è per nulla pentita di questo secondo tentativo con Stefano De Martino.

I desideri di Belen Rodriguez riguardano una casa in campagna, altri figli e un avita vissuta senza tacchi o artifici, con nel cuore la speranza che legge sul Revenge Porn possa portare alla vera giustizia.

“Ancora adesso non l’ho superata. È un trauma che resta per sempre” ha spiegato la Rodriguez, che potrebbe condurre L’Isola dei Famosi, riguardo al video diffuso a sua insaputa. “La cosa che mi fa più rabbia è che io ho cercato giustizia e ho perso. La risposta è stata: ‘Chi dice che non sei stata tu a pubblicarlo?’. Io sono andata in lacrime, non sono uscita di casa due mesi per la vergogna anche se non avevo pubblicato nulla.

Erano passati otto anni da quel video, da piccoli non si ragiona, magari lo fai per fare la grande e dopo otto anni mi sono trovata una cosa del genere a disposizione di tutti. È veramente psicologicamente devastante. Io dico che bisogna fare qualcosa e assicurare giustizia a chi soffre. Ti dicono: ‘Sei ricco, sei famoso’. Quindi non ho diritto alla sofferenza e al dolore? Qualcuno può violare la mia intimità perché sono Belen?“