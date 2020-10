Chiara Ferragni mostra il pancino: l’ironia del web

Il web ha fatto molta ironia sulla foto del pancino di Chiara Ferragni, facendole anche i complimenti per la sua forma fisica impeccabile.

Chiara Ferragni è incinta per la seconda volta e a darne l’annuncio è stata proprio lei, con una foto del piccolo Leone con in mano l’ecografia della sorellina o del fratellino. Una foto davvero molto dolce, che ha fatto impazzire di gioia i tantissimi fan della donna.

Lei e Fedez sono al settimo cielo dalla gioia e hanno annunciato a gran voce che la famiglia Ferragnez è pronta ad allargarsi con grande emozione.

Il pancino di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno dovuto aspettare i primi tre mesi di gravidanza, per poter dare il loro annuncio. L’influencer aveva tantissima voglia di condividere questi bellissimi momenti con i suoi follower, tanto che per giorni ha condiviso le immagini di tanti attimi diversi associati alla gravidanza. I follower hanno, così, potuto assistere al momento in cui Chiara e Fedez hanno annunciato la seconda gravidanza alle loro famiglie e il momento in cui lo hanno scoperto loro stessi, con tanto di test di gravidanza in mano.

La Ferragni ha già voluto mostrare la foto del suo pancino. Uno scatto che risale al 9 settembre, quando era ancora all’undicesima settimana di gravidanza. Un pancino molto delicato e così piccino da aver scatenato l’ironia del web, che non si risparmia mai. “Una delle prime foto del mio pancino, 9 settembre, la mia 11esima settimana di gravidanza” ha scritto Chiara Ferragni. I commenti sono stati tantissimi e hanno sottolineato la perfetta forma fisica della futura mamma bis.

Molti hanno ironizzato sul fatto che loro hanno lo stesso pancino dopo i pasti. Un po’ di ironia in questo momento tanto emozionante, che la Ferragni si sta godendo a pieno lontana dalle critiche.