La concorrente di Tale e Quale Show Giulia Sol ha fatto una straziante confessione in merito alla scomparsa dei suoi cari a causa del Coronavirus. Le parole della cantante hanno commosso il pubblico e i suoi fan.

Giulia Sol: il dramma della cantante

Giulia Sol è una giovane cantante che ha preso parte alla decima edizione di Tale e Quale Show. Lei stessa ha confessato le difficoltà vissute a causa dell’emergenza Coronavirus, e in particolare i lutti che l’hanno segnata durante questi terribili mesi: “Ho visto attorno a me tanti morti. Un dolore immenso. Ho visto tanti miei cari amici ammalarsi e combattere duramente contro il Covid. Alcuni non ce l’hanno fatta”, ha dichiarato la cantante.

A causa dell’emergenza Coronavirus la cantante ha dovuto temporaneamente bloccare le sue esibizioni dal vivo, che spera di riprendere al più presto. Giulia Sol ha confessato che uno dei suoi più grandi sogni sarebbe quello di prendere parte al Festival di Sanremo, e in tanti – rimasti conquistati dalla sua bellezza e dalla sua bravura – sperano davvero che in futuro il suo sogno si realizzi.

Quanto alla sua esperienza nello show condotto da Carlo Conti, l’artista ha dichiarato: “E’ la mia primissima esperienza televisiva. All’inizio ero disorientata e spaventata perchè non avevo mai lavorato davanti alle telecamere. E’ stato strano ma per fortuna nel programma si respira un clima sereno, il cast è tranquillo, è un bel gruppo.”