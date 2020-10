Zerbini personalizzati: a cosa servono, tipologie e materiali

Gli zerbini, soprattutto quelli personalizzati, rappresentano una sorta di “biglietto da visita”, oltre che un elemento decorativo e funzionale.

Gli zerbini sono posizionati solitamente all’ingresso delle case, dei negozi o degli uffici e rappresentano una sorta di “biglietto da visita”, oltre che un elemento decorativo e funzionale.

Lo zerbino inibisce lo sporco che entra nelle nostre case, per questo motivo è importante pulire bene le scarpe prima di entrare in una abitazione. Tuttavia, per la scelta di uno zerbino, bisogna prendere in considerazione diversi criteri come la funzionalità, l’estetica e i materiali.

Oggi, gli zerbini sono realizzati con colori sgargianti, disegni e messaggi inequivocabili che arricchiscono gli ingressi e accolgono i visitatori. Ci sono anche molti materiali da poter scegliere in base alle proprie necessità, che elencheremo qui di seguito.

Come scegliere uno zerbino personalizzato

Lo zerbino è il primo elemento decorativo che gli ospiti vedono quando si entra in una casa o in un’attività commerciale, dunque gioca un ruolo molto importante. Nel caso di un’abitazione è un elemento che anticipa lo stile della casa, invece, nel caso di un’attività commerciale può trasformarsi facilmente in uno strumento di marketing, se personalizzato. Online è semplice trovare siti che creano zerbini personalizzati, zerbini personalizzabili per aziende.

Uno zerbino è un ottimo strumento di difesa contro detriti e sporco che si introduce con le scarpe, pulisce facilmente sassolini, foglie secche e sporco in eccesso. Per questo motivo, è molto importante considerare il materiale e le dimensioni del tappetino.

Zerbini personalizzati: come distinguerli in base ai materiali

La scelta del materiale dello zerbino può essere fatta tenendo conto del luogo in cui viene posizionato e della frequenza di utilizzo, oltre a tenere in considerazione lo stile dell’ambiente.

L’alluminio è un ottimo materiale da utilizzare come rivestimento protettivo, è altamente resistente e può trasformarsi in un ottimo pattern per il drenaggio dell’acqua. Può essere appoggiato davanti le porte vicino a giardini o in un’attività commerciale.

Il cocco sintetico è resistente allo schiacciamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno, perché sopporta le basse temperature ed è antiscivolo. Gli zerbini in cocco naturale, invece, sono adatti per gli appartamenti nei condomini, rappresentano un’ottima barriera contro lo sporco.

I chicchi di riso in fibra sintetica sono un ottimo materiale resistente allo schiacciamento e agli agenti atmosferici. Uno zerbino realizzato con questo materiale mantiene il suo aspetto e la sua funzione nel tempo. Infine, ci sono dei materiali più innovativi come il ricciolo vinile in PVC, altamente resistente ai raggi UV e svolge un’ottima azione drenante a tre zone. Anche in questo caso può essere utilizzato all’esterno o all’interno.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano uno zerbino personalizzato

Ci sono degli elementi molto importanti, oltre ai materiali, da valutare per l’acquisto di uno zerbino personalizzato: