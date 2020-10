Alcune recenti IG Stories di Michelle Hunziker l'hanno vista praticamente in lacrime: cosa è accaduto alla popolare showgirl?

La popolare conduttrice di All Togheter Now ha recentemente condiviso un momento particolarmente intimo con i suoi fan. Parliamo ovviamente di Michelle Hunziker, che nel post in questione è apparsa profondamente commossa. In una serie di Instagram Stories, la showgirl si è messa a sfogliare un album di fotografie di qualche anno fa.

In tali immagini, la moglie di Tomaso Trussardi era incinta di Sole, della quale ha anche mostrato le tenere foto del parto.

“Voglio dire a tutte le donne incinte di godervi questo momento, perché è davvero uno stato di grazia. […] Non so se siano gli ormoni, ma sono in un momento di totale nostalgia. Ma fa bene al cuore, ragazzi”. Cosa avrà voluto intendere la Hunziker parlando di ormoni? La didascalia conclusiva del suo post è stata peraltro: “Vado a piangere”.

Gatta ci cova? Oppure si è trattato davvero di un puro e semplice momento di malinconia legato al passato?