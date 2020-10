UeD, Carlotta Savorelli e la malattia: “Michele mi ha fatto male”

Carlotta Savorelli ha ammesso di aver sofferto per le parole di Michele a Uomini e Donne e per la sua malattia.

Carlotta Savorelli di Uomini e Donne ha confessato la sua malattia e ha rivelato che le parole di Michele – che starebbe conoscendo nel dating show – l’avrebbero fatta soffrire.

Carlotta Savorelli: la malattia

A Uomini e Donne Carlotta e Roberta Di Padua stanno approfondendo la conoscenza di Michele che, al momento, ha fatto sapere di preferire Roberta fisicamente rispetto a Carlotta.

Carlotta non ha nascosto che la vicenda l’avrebbe fatta soffrire specie per via di un grave disturbo della pelle di cui lei soffrirebbe: la psoriasi. “Io sono stata tradita da tutti gli uomini che ho avuto, aggiunga a questo il fatto che io soffra di psoriasi e che quindi mi senta alle volte diversa, quasi ‘difettosa’. Quindi sì, mi ha fatto parecchio male”, ha dichiarato la protagonista di Uomini e donne a proposito della vicenda che l’avrebbe fatta soffrire.

Al momento tra lei e Roberta Di Padua non ci sarebbe alcuna rivalità e anzi, le due donne coltiverebbero una reciproca stima nonostante entrambe stiano approfondendo la conoscenza di Michele al trono over del dating show.

Al momento Carlotta ha ammesso che pur essendo attratta da lui sarebbe spaventata dal fatto che Michele abbia già una vita familiare concreta e dei figli. Questo rappresenterà un ostacolo alla loro conoscenza? Roberta Di Padua intanto ha ammesso di essere attratta da Davide, e in tanti tra i fan del programma hanno notato che tra i due ci sarebbe un certo feeling.

Scoppierà un nuovo amore al dating show di Maria De Filippi? Al momento sembra troppo presto per dirlo.