Raoul Bova, il dramma: “Sono ingrassato 20 kg per il dolore”

Raoul Bova ha confessato di aver vissuto il periodo più difficile della sua vita dopo la scomparsa di entrambi i suoi genitori.

Raoul Bova ha confessato il periodo difficile e doloroso da lui attraversato quando in appena poco più di un anno e mezzo ha perso entrambi i suoi genitori. L’attore ha anche confessato che per problemi di salute sarebbe ingrassato 20 chili.

Raoul Bova: il dramma

Nel 2018 Raoul Bova ha perso suo padre e poi, dopo appena un anno e mezzo, anche sua madre lo ha lasciato. Questi due tragici lutto hanno segnato profondamente l’attore che in quel periodo ha anche smesso di lavorare per alcuni problemi di salute: “Il lavoro non andava troppo bene perchè stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo ero ingrassato di 20 kg”, ha confessato.

Ad aiutarlo a superare questo periodo complicato sarebbe stata la scrittura: Bova ha infatti scritto il libro semiautobiografico Le regole dell’acqua, e ha rivelato di averne già un secondo in mente. “Mi sono ritrovato, sono sempre in piacevole compagnia dei miei genitori. Accettare con il sorriso quello che arriva dalla vita, nel bene e nel male, è la cosa più importante”, ha dichiarato, aggiungendo anche che un giorno gli piacerebbe realizzare un film tratto dal suo libro.

Bova era molto legato ad entrambi i genitori e via social aveva scritto alcuni messaggi commoventi per ricordarli e omaggiarli al momento della loro scomparsa. Ovviamente durante questo periodo difficile è sempre stata al suo fianco Rocio Munoz Morales, madre delle sue due figlie più piccole Sophia e Luna. L’attore ha anche altri due figli, Alessandro e Francesco, nati durante il suo matrimonio con Chiara Giordano.