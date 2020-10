Gf Vip, Andrea Zelletta massaggiatore d’eccezione per la Gregoraci

Il Grande Fratello Vip ha concesso ad alcuni concorrenti un pomeriggio di spa: Andrea Zelletta è stato il massaggiatore di Elisabetta Gregoraci.

Il Grande Fratello Vip ha fatto un prezioso regalo a quattro concorrenti del reality show: Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta si sono potuti recare nella spa del programma per concedersi un rilassante massaggio.

Zelletta: il massaggio alla Gregoraci

I concorrenti del GF Vip hanno dovuto scegliere quattro di loro a sorte: i quattro fortunati hanno potuto usufruire della spa del programma fornita di comfort e prodotti di bellezza. I quattro vipponi hanno potuto concedersi qui un po’ di coccole a vicenda: Andrea Zelletta è stato scelto per massaggiare Elisabetta Gregoraci che, con la maschera sul viso e uno striminzito bikini, si è goduta questo momento di esclusivo relax con l’altro concorrente.

Oggi Andrea Zelletta è felicemente fidanzato con Natalia Paragoni, da lui definita “la donna della sua vita”. Elisabetta Gregoraci – che sostiene di avere una persona speciale che l’aspetta fuori dalla casa – si sarebbe avvicinata sempre di più a Pierpaolo Pretelli nella casa del reality show, e in tanti credono che se al posto di Andrea ci fosse stato lui nella spa è probabile che tra i due sarebbe scattato il tanto atteso bacio.

Per il momento Pretelli e la Gregoraci hanno avuto un chiarimento durante il quale la showgirl gli ha assicurato che una volta usciti dal programma gli rivelerà cose che finora non avrebbe potuto dire difronte alle telecamere. Tra i due nascerà qualcosa o il rapporto resterà una semplice amicizia? I fan sono in attesa di scoprirlo.