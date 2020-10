Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica al GF Vip? Durante la notte ha usato dei messaggi in codice per comunicare con Pretelli.

Molti utenti social hanno chiesto che il Grande Fratello Vip prenda provvedimenti contro Elisabetta Gregoraci, che avrebbe infranto il regolamento usando messaggi in codice per svelare dei dettagli top secret a Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci a rischio squalifica?

Elisabetta Gregoraci ha approfittato della notte al GF Vip per fare delle rivelazioni a Pierpaolo Pretelli.

La showgirl avrebbe usato “un linguaggio in codice” per permettere solo all’ex velino di capire ciò che aveva intenzione di dirgli (scrivendogli sul palmo della mano) e a seguire la reazione di sorpresa di Pierpaolo non ha lasciato spazio a equivoci: “Ma che ca**o dici? Ho capito bene?”, ha detto la showgirl, mentre la Gregoraci lo rassicurava di potersi far confermare tutto da Piera Fiorillo, psicologa al Grande Fratello Vip.

Cosa i due si siano detti resta mistero, quel che è certo è che dopo il putiferio che si è scatenato in rete Signorini dovrà necessariamente chiedere alla showgirl spiegazioni su quanto accaduto. Già nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci aveva messo a freno la curiosità di Pretelli affermando: “Ci sono cose che non puoi capire”, e affermando che una volta usciti gli avrebbe spiegato ciò che – per ovvi motivi – aveva dovuto mettere a freno all’interno della Casa.

La showgirl ha dichiarato di non voler iniziare una storia con il gieffino all’interno del reality show dove sarebbe costantemente osservata (specie da suo figlio, Nathan Falco). Per il momento Pierpaolo sembra essersi accontentato di queste spiegazioni, ma in tanti si chiedono cos’altro gli abbia rivelato di tanto misterioso la showgirl.