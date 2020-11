“Condurrai Sanremo 2022” e “Troverai presto un fidanzato”: queste alcune delle premonizioni fatte dal sensitivo a Barbara D’Urso.

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda il 29 ottobre, Barbara D’Urso ha appreso importanti rivelazioni sul suo prossimo futuro lavorativo e sentimentale.

Sensitivo alla D’Urso: “Condurrai Sanremo”



I fenomeni paranormali sono stati uno degli argomenti trattati durante la trasmissione del 29 ottobre.

In studio, erano presenti molti ospiti che hanno partecipato alla discussione accanto alla D’Urso: tra i personaggi invitati c’era anche Salvatore Giorgio – napoletano di nascita e tifernate di adozione – che, sin da bambino, si definisce un “sensitivo della percezione extrasensoriale” e possiede uno studio di cartomanzia a Città di Castello. In molti lo definiscono il sensitivo dei vip in quanto diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno reputato affidabili le due capacità di veggente.

Durante la puntata, il sensitivo ha approfittato della possibilità di partecipare a Pomeriggio Cinque per informare Barbara D’Urso di sognarla almeno due volte a settimana e di doverle comunicare alcune fondamentali premonizioni.

Sensitivo: “Condurrai Sanremo 2022”

La prima anticipazione del sentivo riguarda il futuro lavorativo della D’Urso, uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano. Secondo Salvatore Giorgio, infatti, la conduttrice è destinata a condurre il festival di Sanremo nel 2022.

A questo proposito, ha dichiarato: “ti sogno in media due volte alla settimana, scendi dalle scale con dietro la scritta Sanremo e tanti numeri 2”.

La donna, allora, esterrefatta ha rivolto alcune domande al sensitivo chiedendo, ad esempio, che vestito avrebbe indossato per l’occasione e ricevendo come risposta “ti ho sognata con un vestito bianco con le piume”.

“Troverai presto un fidanzato”

La seconda rivelazione, invece, riguarda la vita sentimentale di Barbara alla quale è stato anticipato l’imminente arrivo di un nuovo fidanzato.

Le parole usate per descriverlo sono state le seguenti: “In meno di un anno ti fidanzerai. Lui ha i capelli scuri, è più giovane di te di 15 anni, vive vicino a te e mette la divisa per lavorare”. Dopo aver appreso una simile informazione, hanno preso la parola altri ospiti particolarmente increduli come Raffaello Tonon e Alessandro Cecchi Paone che hanno affermato: “Se queste previsioni non si riveleranno autentiche, ti verremo a cercare direttamente a Città di Castello”.

Grande Fratello Vip e coronavirus

Un’altra anticipazione garantita da Salvatore Giorgio riguarda le eliminazioni del GF Vip. Barbara D’Urso ha, infatti, domandato all’uomo chi sarebbe stato eliminato durante la puntata del 30 ottobre tra Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Guenda Goria, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La risposta, senza alcuna esitazione, ha riguardato Stefania Orlando. Tuttavia, la premonizione del sensitivo risulta, in questo caso, palesemente errata in quanto la sorte di abbandonare la casa più famosa d’Italia durante la puntata del 30 ottobre del GF Vip è toccata a Guenda Goria. Salva, invece, Stefania Orlando.

Durante la partecipazione alla puntata di Pomeriggio Cinque, Salvatore Giorgio ha anche sostenuto di aver previsto l’epidemia di Covid-19 nell’agosto 2019. Infatti, ha dichiarato: “Mi trovavo in Salento con gli amici, avevo la sensazione che mi mancasse l’aria. Avevo un brutto presentimento, come se qualcosa dovesse fermare il mondo per un lungo periodo. Ci sono centinaia di persone che lo possono testimoniare a Città di Castello”.