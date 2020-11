L'influencer ha commosso con la sua bellissima dedica.

Chiara Ferragni è sempre molto attiva sui social network e in qualità di influencer trascorre moltissimo tempo a condividere i suoi momenti, il suo lavoro e i suoi pensieri con i follower. Una condivisione totale, che spesso la porta ad aprirsi anche per quanto riguarda le sue emozioni e la sua vita privata.

La dedica di Chiara Ferragni

I personaggi famosi tendono a mostrare una vita piena di felicità, di ricchezza, che spesso sembra priva di problemi e di emozioni. In realtà non è così, e in questo Chiara Ferragni è sempre stata molto sincera, mostrando anche il lato più fragile della sua persona. La Ferragni, pur essendo riuscita a creare un vero e proprio impero, dimostrando tutta la sua forza e la sua determinazione, rimane una giovane donna con le sue fragilità e i suoi momenti di malinconia.

In diverse occasioni ha dimostrato di avere una grande sensibilità e questa volta ha deciso di mostrare a tutti una sua grande emozione.

Sul suo profilo Instagram, infatti, la moglie di Fedez ha deciso di pubblicare un post dedicato alla sua nonna, che ha amato moltissimo, e che è venuta a mancare diverso tempo fa. La didascalia è semplice, ma molto commovente: “We miss you nonna“, ovvero “ci manchi nonna“. Nel post pubblicato da Chiara Ferragni, sono presenti tre foto in cui è presente lei quando era bambina, in braccio alla sua amatissima nonna.

Il suo messaggio ha commosso moltissimo suoi follower ed è pieno di malinconia, che la rende ancora più normale agli occhi degli utenti. Molti suoi fan hanno notato e sottolineato anche la grande somiglianza tra lei e suo figlio, il piccolo Leone.