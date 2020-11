Ezio Guaitamacchi, un libro per parlare di amore, morte e rock’n’roll

Ezio Guaitamacchi è in libreria con il suo testo "Amore, morte e rock'n'roll", arricchito dalle prefazioni di Pamela Des Barres ed Enrico Ruggeri.

Pubblicato per la casa editrice Hoepli, Ezio Guaitamacchi presenta il suo libro “Amore, morte e rock’n’roll”. Un testo per svelare i retroscena e i misteri di 50 rockstar. A presentare il libro, sulla pagina Facebook della casa editrice, è stato il suo autore.

Con lui anche Pamela Des Barres ed Enrico Ruggeri, che per Guaitamacchi ha scritto la prefazione e che è stato recentemente impegnato in un progetto al fianco di Massimo Bigi.

Ezio Guaitamacchi presenta il nuovo libro

Ezio Guaitamacchi è in libreria con il suo nuovo libro. Scrittore e giornalista musicale, Guaitamacchi ha scritto un libro dedicato agli ultimi istanti di vita di diverse icone del rock. La sua scrittura attenta, approfondita e appassionata è arricchita dalle prefazioni di Enrico Ruggeri e Pamela Des Barres, una delle groupie più iconiche negli anni Sessanta e Settanta.

Partendo dalla prefazione firmata dal cantautore, si raccontano i drammi personali e le fragilità più intime e private che hanno connotato la vita all’apparenza straordinaria di grandi rockstar. Nel testo Guaitamacchi e Ruggeri scavano nei misteri che aleggiano intorno alla morte di superstar come Lou Reed, David Bowie, Prince, Amy Winehouse.

Appassionato di musica, Ezio Guaitamacchi è autore e conduttore radio-televisivo.

È scrittore, docente e performer, direttore di due riviste specializzate e di varie collane di libri. Il suo amore per il rock lo ha portato alla stesura di volumi approfonditi e interessanti. La curiosa attenzione per il “dark side” della musica hanno portato la sua penna sopraffina a raccontare le ultime ore di vita di cinquanta rockstar, notando come spesso esse siano intrecciate con i loro grandi affetti e che la mancanza dei medesimi possa rivelarsi un killer spietato, una drammatica corsa verso il baratro.

Tra gli aneddoti raccontati, c’è il mistero dei tre testamenti di Aretha Franklin, l’ipotesi di uno scandalo di pedofilia dietro la morte di Chris Cornell, l’inquietante “faccia a faccia” tra James Taylor e l’assassino di John Lennon poche ore prima dell’agguato al Dakota Building. Ma anche lo strano giro di medici e psichiatri che circondava Prince e molto altro. Un mix sapientemente costruito di emozioni, tragedie, tormenti e amori sconvolgenti.

Le parole dell’autore

L’opera, illustrata da Francesco Barcella, raggruppa per tipologia di “crimine” gli ultimi momenti di diverse leggende della musica. Per descrivere ogni storia, immagini d’archivio, box di approfondimento, citazioni e canzoni fanno da “colonne sonore” ai racconti.

A proposito del suo volume, ha commentato: “Se la vita di una rockstar è fuori dall’ordinario, la sua fine così come i suoi grandi amori riportano questi personaggi “stellari” al rango di esseri umani“. Ha espresso il suo entusiasmo e l’emozione di scovare nell’intimità di grandi celebrità. “È stato bello raccontarne le ultime emozioni, le grandi gioie, i dolori più profondi”. Ma anche “i lati più bui e misteriosi senza mai dimenticare la loro formidabile arte, ancora oggi la miglior colonna sonora delle nostre esistenze”.