Le parole dell'influencer durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Nella puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 6 novembre, ci sono stati molti colpi di scena, tra cui una battuta inaspettata di Tommaso Zorzi. Si è parlato moltissimo del rapporto speciale che è nato tra Dayane Mello e Adua Del Vesco, che a causa dei numerosi baci e degli atteggiamenti intimi è stato scambiato per qualcosa di più di una semplice amicizia.

Le parole di Tommaso Zorzi

Dayane Mello e Adua Del Vesco hanno instaurato un rapporto molto forte, che ha spinto i telespettatori a pensare che fosse una vera e propria storia d’amore.

Ci sono state coccole, baci appassionati sulle labbra e altri atteggiamenti molto intimi che hanno immediatamente incendiato il web. Adua Del Vesco ha spiegato che per lei l’amicizia è come l’amore e che tra loro c’è un sentimento molto forte. “Indubbiamente è come se fosse un innamoramento” ha spiegato. Durante la serata di Halloween, infatti, l’attrice aveva ammesso di essere molto in crisi perché iniziava a provare un sentimento vero per la modella.

Durante la diretta è arrivata una battuta di Tommaso Zorzi, riguardo l’argomento, che ha fatto intervenire anche Alfonso Signorini.

“Adua entra che studiava Teologia, esce alcolista e lesbica” ha dichiarato scherzosamente l’influencer. Le parole usate sono sicuramente molto forti, ma la battuta ha fatto divertire tutti. Lo stesso conduttore ha capito che non c’era cattiveria nel suo discorso e ha accolto divertito le sue parole. “La palma della battuta più bella va a Zorzi” ha dichiarato.

Non tutti, però, hanno effettivamente gradito questa sua battuta. Dayane e Adua stanno facendo molto discutere e sono tante le persone convinte che tra loro stia realmente nascendo qualcosa di più.