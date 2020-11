Gf Vip, Alba Parietti entra nella casa per un confronto con Francesco

Alba Parietti entrerà al GF Vip il 9 novembre per un confronto con suo figlio Francesco Oppini.

Alba Parietti al GF Vip

A grande richiesta sembra che nella serata del 9 novembre al GF Vip Alba Parietti entrerà nella casa del reality show per avere un confronto con suo figlio, Francesco Oppini.

Forse il dibattito tra i due ruoterà attorno alle recenti frasi sessiste per cui Oppini è finito nell’occhio del ciclone ed ha rischiato di essere squalificato dal programma. Sembra anche che la famosa opinionista avrà modo di confrontarsi anche con Dayane Mello e Tommaso Zorzi a proposito delle illazioni della modella sulla presunta omosessualità di Francesco Oppini (il quale è fidanzato con Cristina Tomasini, che lo sta aspettando fuori dalla casa).

In particolare Dayane avrebbe fatto simili illazioni per via dei baci che Francesco e Zorzi si sono scambiati all’interno del reality show. Come andranno le cose con Alba Parietti?

Nel corso della puntata è possibile che i telespettatori assisteranno inoltre alla squalifica di Stefano Bettarini, finito nell’occhio del ciclone per aver pronunciato una bestemmia in diretta nella casa del reality show. La vicenda ha infiammato i social dove in tanti stanno chiedendo che il reality show prenda provvedimenti contro l’ex calciatore.

In sua difesa è accorsa la fidanzata Nicoletta Larini, la quale ha affermato che Bettarini sarebbe profondamente credente e che la sua non sarebbe stata una bestemmia ma un semplice intercalare. L’ex calciatore verrà davvero squalificato dal programma?