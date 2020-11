Dopo la rottura con Ariadna Romero, Pierpaolo Pretelli ha avuto una storia con una famosa donna dello spettacolo: ecco di chi si tratta

Pierpaolo Pretelli è senza dubbio uno dei concorrenti chiave dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Modello e ballerino, noto soprattutto per essere stato il primo velino maschio di Striscia la Notizia, sta ora catalizzando l’attenzione dei fan più romantici della Casa di Cinecittà per via della sua speciale amicizia con Elisabetta Gregoraci.

Tuttavia il 30enne romano è stato legato per parecchio tempo a un’altra bellissima protagonista della tv nostrana. Curiosi di sapere di chi si tratta?

Con sangue mediterraneo e un fisico statuario, Pierpaolo ha attirato fin da subito l’attenzione del pubblico femminile del Gf Vip. Piuttosto riservato riguardo alla sua vita privata, ha anche preso parte a un brano musicale dal titolo Rondine. Ad ogni modo, il modello è stato fidanzato con una splendida showgirl che spesso abbiamo visto anche in tv.

Si tratta nello specifico di Ginevra Lambruschi, influencer spostatasi poi sul piccolo schermo.

Visualizza questo post su Instagram I love you more than my own skin 🌟 Un post condiviso da Ginevra Lambruschi (@ginevralambruschi) in data: 9 Set 2020 alle ore 6:47 PDT

Tra i flirt della fashion blogger ci sono stati anche Stash dei The Kolors, Riki di Amici, Paulo Dybala e Niccolò Bettarini, mentre attualmente l’esplosiva Ginevra ha una relazione con Mirko Antonucci, giovane attaccante della Roma.

Ad ogni modo, la storia più importante del bel romano è stata quella con Ariadna Romero, splendida showgirl e modella di origini cubane, con la quale ha avuto un bellissimo bambino, Leonardo.