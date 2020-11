Al Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha rischiato di infrangere il regolamento svelando a Pierpaolo la morte di Proietti.

Selvaggia Roma e Pierpaolo Pretelli stanno trascorrendo del tempo insieme da soli, nel cucurio del Grande Fratello Vip. Senza volerlo l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo stava per infrangere il regolamento.

Selvaggia Roma: il regolamento

Ai nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip è severamente vietato svelare agli altri concorrenti i fatti avvenuti al di fuori del reality show.

Selvaggia Roma si è salvata in corner proprio mentre stava per dire a Pierpaolo Pretelli che Gigi Proietti fosse morto. La redazione del programma ha infatti preparato per i due una serata speciale, mettendo come colonna sonora degli stornelli romani (tra cui anche quelli cantati di Gigi Proietti). Con un’espressione malinconica Selvaggia ha detto: “Gigi…cioè…” e a seguire si è sbrigata ad aggiungere: “Pure lui è bravo”. Pierpaolo dunque non ha sospettato nulla.

Selvaggia stava per spifferare la morte di Gigi Proietti #gfvip pic.twitter.com/J0KxyHN4PF — 𝕘 𝕚 𝕦 𝕝 𝕚 𝕒 💜 (@giul91) November 17, 2020

Il celebre attore è scomparso lo scorso 2 novembre, e pertanto i coinquilini del reality show non sono a conoscenza della sua scomparsa (escluse Giulia Salemi e Selvaggia Roma, entrate nel reality show dopo che è successo il tragico fatto).

La morte di Gigi Proietti ha riempito di cordoglio gli italiani, che hanno potuto assistere ai funerali dell’attore in diretta tv (a causa delle norme vigenti per il Coronavirus).