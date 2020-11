Gf Vip: Giulia Salemi richiamata dagli autori perchè parla di Pechino Express.

Giulia Salemi è da poco entrata nella casa del Grande Fratello Vip, come nuova concorrente, dopo la sua avventura nella terza edizione del reality. Nonostante sia in gioco da pochi giorni, si è già fatta apprezzare da tutti gli altri concorrenti del loft di Cinecittà.

Non è la prima volta che la blogger, influencer Italo-persiana partecipa ad un reality. Oltre al Gf Vip 3, dove ha anche trovato l’amore, finito però poco dopo, con Francesco Monte, Giulia ha preso parte anche a Pechino Express. Insieme alla mamma Fariba, infatti, la Salemi ha gareggiato nel reality di Rai 2. Proprio nelle ultime ore, Giulia è tornata a parlare di questa esperienza con alcuni suoi coinquilini. In questo frangente, sono stati molti i telespettatori, infatti, che hanno notato qualcosa di abbastanza particolare.

Il richiamo del Gf Vip

“Pechino è un reality stupendo. Ti cambia la vita”. Così ha parlato Giulia Salemi ad alcuni suoi compagni di viaggio. Proprio dopo appena qualche secondo, però, la blogger è stata chiamata in confessionale dal Grande Fratello. Tornata in casa la Salemi ha fatto una battuta ironica, che ha fatto sospettare al web che sia accaduto qualcosa in confessionale. “Allora ragazzi, il gf è l’esperienza più bella della vita.

Il Gf e basta, nessuno altro reality”. In molti, dunque, hanno sospettato che Giulia sia stata reclamata. La verità ancora non è data saperla. Chissà se proprio Giulia tornerà a parlarne.