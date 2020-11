Ultima puntata di ‘Doc’: Luca Argentero e la fidanzata in lacrime

Luca Argentero e Cristina Marino non hanno nascosto la loro commozione durante l'ultima puntata di Doc - Nelle tue mani.

Luca Argentero e la fidanzata Cristina Marino hanno seguito in diretta tutte le puntate di Doc – Nelle tue mani, la fiction di cui l’attore è protagonista. La coppia ha commentato in diretta social anche gli sviluppi dell’ultima puntata.

Il commento di Argentero e la fidanzata

Durante quella che è stata l’ultima puntata di Doc – Nelle tue Mani, Luca Argentero e la fidanzata Cristina Marino hanno commentato in diretta a colpi di Tweet le impressioni e gli sviluppi dell’episodio. La coppia non ha nascosto la propria commozione per la serie, volta al termine. “Io sono molto contenta che questa serie sono molto felice che finisca non si può piangere ogni settimana. Piango e rido insieme”, ha scherzato la Marino, mentre Luca Argentero gli ha fatto eco scrivendo: “È stato un viaggio bellissimo che spero riprenderemo presto…

“Io ci sono”…voi?@DocNelleTueMani #DocNelleTueMani — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) November 19, 2020

Il post dell’attore è stato commentato anche dall’amica e collega Paola Cortellesi, che evidentemente è una fan della serie: “Fate in fretta”, ha scritto l’attrice, in riferimento a una possibile seconda edizione della serie.

A lei si sono uniti tanti fan commossi per il finale di Doc – Nelle tue mani, impazienti di sapere se ci saranno altri episodi in futuro. Oltre al successo per la serie tv Luca Argentero si sta godendo la nuova vita “a tre” insieme alla compagna, Cristina Marino, che a maggio l’ha reso padre della piccola Nina Speranza.