Giacomo Urtis ha fatto una sconcertante rivelazione ai concorrenti del GF Vip e in particolare a Patrizia De Blanck.

In tarda serata nella casa del Grande Fratello Vip Giacomo Urtis ha rivelato l’ennesimo gossip ai coinquilini del reality show: stavolta la protagonista del rumor è stata Giada De Blanck, figlia della contessa.

Giacomo Urtis: il gossip su Giada

A sorpresa Giacomo Urtis ha chiamato a raccolta i concorrenti e ha rivelato il contenuto della busta contenente, a suo avviso, un gossip “un po’ hot”.

Il noto chirururgo dei vip ha rivelato che Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, sarebbe stata adocchiata da Rocco Siffredi per il suo ultimo film. La contessa si è subito schernita affermando che sua figlia non farebbe mai una cosa del genere, mentre gli altri concorrenti si sono lasciati trascinare dall’ilarità: “Potrebbe essere”, ha detto Stefania Orlando (con cui la contessa ha recentemente litigato per via della nomination), mentre Tommaso Zorzi ha ironizzato: “Contessa, gireranno il film a casa tua”.

Giada De Blanck e sua madre sono estremamente legate, e continuano a vivere insieme nella villa di proprietà della contessa. Più volte nella casa del Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck ha espresso la sua nostalgia nei confronti della figlia, che ormai non vedrebbe da circa due mesi. Nel frattempo, fuori dalla casa del reality show, Giada De Blanck ha confessato per la prima volta un episodio oscuro del suo passato, ovvero quando un uomo – da lei denunciato per stalking – l’avrebbe perseguitata con messaggi macabri e attenzioni indesiderate.