Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi convoleranno presto a nozze? Al dito della modella è spuntato un grosso anello.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono pronti alle nozze? Sui social la modella ha sfoggiato un anello con brillanti subito saltato all’occhio dei fan, curiosi di sapere se presto per i due ci saranno i fiori d’arancio.

Nozze per Valentino e Francesca Sofia Novello?

Finora Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno sempre mantenuto la massima riservatezza sulla propria vita privata, ma in tanti hanno notato la fedina con brillanti spuntata al dito della giovane modella fidanzata col motociclista. I due stanno insieme – sembra – da circa 3 anni, e durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus avrebbero fatto “prove di convivenza” rendendo la loro unione ancora più salda.

Al momento nessuno dei due ha confermato se davvero ci saranno i fiori d’arancio, ma quel che è certo è che in tanti sperano di sì.

Che Francesca fosse la donna giusta per lui lo aveva ammesso lo stesso Valentino, che poi aveva aggiunto anche di sognare la paternità: “È uno degli obiettivi, e anche lì non è che ho tanto tempo.

È quasi ora. Non so se sarò un buon padre, vediamo come reagisco”, aveva confessato. I due realizzeranno presto questo sogno? Al momento sui social – come sempre – non sono trapelate informazioni da parte dei due diretti interessati, che preferiscono vivere la loro vita privata lontani dalle luci dei riflettori.