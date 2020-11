Tina Cipollari ha annunciato a mezzo social che la sua storia d'amore con Vincenzo Ferrara è naufragata.

Tina Cipollari ha annunciato a mezzo social che la sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara è giunta al capolinea. L’opinionista di Uomini e Donne ha chiesto di rispettare la sua privacy in questo momento molto delicato.

Tina Cipollari: l’addio a Vincenzo Ferrara

Fine dell’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: l’opinionista di Uomini e Donne ha ammesso pubblicamente che la storia tra lei e il ristoratore fiorentino è naufragata e che non vorrebbe più essere associata a lui in alcun modo. Per questo motivo Tina ha chiesto di rispettare la sua privacy in un momento tanto delicato: “Pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un’amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”, ha confessato a mezzo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Nessuna parola in merito alla rottura invece da parte di Vincenzo, il cui ultimo post sui social risale al 14 novembre e lo ritrae proprio in compagnia dell’opinionista. La storia tra i due dunque sarebbe naufragata solo nei giorni scorsi, e forse la lontananza dai due ha contribuito (lei vive a Roma con i suoi tre figli, lui a Firenze).

Da tempo si vociferava che Tina e Vincenzo sarebbero convolati a nozze non appena l’emergenza Coronavirus lo avesse loro consentito, e inoltre erano stati proprio loro due a smentire le voci riguardanti una crisi circolate la scorsa estate. L’opinionista svelerà mai perché la loro storia sia naufragata?