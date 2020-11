Caduta Libera, Maria Teresa Ruta svela una clausola

La concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato un retroscena su Caduta Libera.

Maria Teresa Ruta è senza dubbio una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip ed è riuscita a conquistare il pubblico. Con il suo carattere è diventata una vera e propria star del web e nelle ultime ore ha svelato una clausola inedita del contratto per partecipare a Caduta Libera.

La clausola di Caduta Libera

Maria Teresa Ruta, che ha fatto pace con Stefania Orlando, è finita al centro dell’attenzione per aver parlato della trasmissione Caduta Libera, condotta da Gerry Scotti su Canale5. La concorrente del GF Vip ha svelato una clausola inedita legata al contratto con la trasmissione. Spesso a prendere parte a questo programma sono stati alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, come ad esempio Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi.

La blogger ha iniziato a raccontare la sua esperienza, ma quando ha iniziato a parlare della botola, la Ruta è immediatamente intervenuta, ricordandole che nel contratto del programma c’è una clausola che vieta di rivelare quello che c’è sotto.

“C’era scritto. Non puoi rivelare nulla: per contratto non possiamo dire cosa c’è sotto la botola, né quanto è alta. Certo il vuoto d’aria si sente eh, a me è volata tutta la gonna.

Ora però non potrei più partecipare perché ho già fatto 60 anni. A Caduta Libera prendono solo under 60 proprio per la caduta. Ti fanno una piccola assicurazione in caso di incidente, ma non vogliono rischiare” ha spiegato Maria Teresa Ruta, come riportato da Biccy. Le sue parole hanno subito fatto il giro del web, attirando l’interesse degli utenti, che sono sempre stati incuriositi dalla botola e si sono sempre chiesti cosa ci sia sotto.

L’unico modo per scoprirlo, però, è partecipare al game show di Gerry Scotti.